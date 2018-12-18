Motoristas de aplicativos apelam para câmeras por causa da violência

Rodrigo instalou uma câmera em seu carro no mês de novembro. O aparelho fica fixado no para-brisa do veículo Crédito: Carlos Alberto Silva

Para garantir mais segurança, motoristas de aplicativos têm instalado câmeras em seus veículos para filmar as viagens. Essa é mais uma medida adotada pela categoria que já investe em rastreador e bloqueador de carro  sistema que, ao ser acionado, trava a parte elétrica do veículo.

O motorista de aplicativo Rodrigo Neris Candelot, de 37 anos, fez a instalação em novembro passado. A câmera fica fixada no para-brisa do veículo e consegue captar toda a parte interna do carro. As imagens ficam arquivadas num cartão de memória.

A medida foi tomada devido a três motivos: insegurança, assédio e golpes  que ocorriam porque o cliente pedia a corrida e, depois que ela era realizada, informava ao aplicativo que o motorista não a iniciou. Assim, o profissional acabava tendo que arcar com o custo do trajeto.

A câmara inibe alguns tipos de comportamentos. Eu considero que fiz um investimento porque traz segurança. O custo do equipamento ficou em torno de R$ 500.

O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luiz Fernando Müller, aponta que câmeras trazem mais segurança para o passageiro e o motorista em caso de assaltos, por exemplo. Além disso, ele reforça que o equipamento ajuda na identificação de pessoas que possam criar situações de conflito e assédio durante a corrida.

No Estado, há poucos registros de câmeras instaladas, mas indicamos a todos que vêm nos procurar. A filmagem pode inibir práticas erradas, como roubos e casos de assédio. Isso já se tornou uma tendência em alguns lugares, como em Mato Grosso, comenta.

VIOLÊNCIA

Ele acrescenta que, além de ferramentas tecnológicas, alguns outros cuidados para garantir a segurança já são tomados: não ir a bairros perigosos durante a noite e não receber o pagamento em dinheiro durante a madrugada. No entanto, os bandidos têm mudado a maneira de atuação.

Eles diminuíram as chamadas pelo aplicativo em bairros considerados perigosos, passaram a pedir em bairros mais nobres, como Praia do Canto, Jardim Camburi e Jardim da Penha. No meio do caminho é que praticam o assalto, conta.

O motorista Lucas Pantaleão, de 23 anos, é um dos que foi vítima dos bandidos. Ele foi assaltado há cerca de um ano e teve o carro levado. Foi chamado para uma corrida em nome de uma mulher na praça de Itaparica, em Vila Velha. No entanto, quem embarcou foram três homens que o assaltaram.

Ele afirma que não possui câmera instalada, mas participa de um grupo de rádio. Quando um passageiro suspeito embarca, ele aciona o áudio e os colegas passam a ouvir o que se passa no veículo. Já chamamos a polícia porque um colega estava em perigo. Soubemos pelo rádio, conta.

GRUPO CRIMINOSO

Já um outro motorista, de 33 anos, que prefere não se identificar, diz que trabalha durante a madrugada e que já embarcou diversos grupos de criminosos, inadvertidamente.

A última viagem desse tipo aconteceu há duas semanas. Uma conta com nome de mulher pediu a corrida saindo de Carapina, na Serra, mas quem embarcou foram três homens. Eles me pediram para ir até Flexal (Cariacica), buscaram uma mochila e deixaram em outro lugar, conta. Segundo ele, um dos bandidos chegou a mostrar uma arma para intimidá-lo.

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