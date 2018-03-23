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Querem segurança

Motoristas de aplicativo fecham via da Terceira Ponte em protesto

Eles reivindicam por segurança. A concentração aconteceu às 15 horas na Praça do Papa, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 20:38

Publicado em 23 de Março de 2018 às 20:38

O grupo 'espalhou' uma mensagem pelo whatsapp convocando os motoristas que prestam serviços em aplicativos Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Um grupo de motoristas de aplicativo fechou uma via da Terceira Ponte em protesto na tarde desta sexta-feira (23). O motivo da manifestação foi pela falta de segurança ao trabalhar prestando esse tipo de serviço.
A concentração foi feita às 15 horas na Praça do Papa e, de lá, o grupo seguiu para a praça de pedágio da Terceira Ponte e fechou a via por cinco minutos.
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, o grupo se organizou nas cancelas do pedágio e fizeram uma movimentação por pouco tempo. As vias foram rapidamente  liberadas.

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