Motoristas de aplicativo fecham via da Terceira Ponte em protesto

O grupo 'espalhou' uma mensagem pelo whatsapp convocando os motoristas que prestam serviços em aplicativos

Um grupo de motoristas de aplicativo fechou uma via daem protesto na tarde desta sexta-feira (23). O motivo da manifestação foi pela falta de segurança ao trabalhar prestando esse tipo de serviço.

A concentração foi feita às 15 horas na Praça do Papa e, de lá, o grupo seguiu para a praça de pedágio da Terceira Ponte e fechou a via por cinco minutos.