Motoristas de aplicativo fecham via da Terceira Ponte em protesto

Um grupo de motoristas de aplicativo fechou uma via da Terceira Ponte em protesto na tarde desta sexta-feira (23). O motivo da manifestação foi pela falta de segurança ao trabalhar prestando esse tipo de serviço.
A concentração foi feita às 15 horas na Praça do Papa e, de lá, o grupo seguiu para a praça de pedágio da Terceira Ponte e fechou a via por cinco minutos.
Segundo a Rodosol, concessionária que administra a rodovia, o grupo se organizou nas cancelas do pedágio e fizeram uma movimentação por pouco tempo. As vias foram rapidamente liberadas.