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PROBLEMA NO SISTEMA

Motoristas com novas placas Mercosul relatam problemas em rotativos

Condutores reclamam que os sistemas dos estacionamentos rotativos de Vitória e Vila Velha ainda não reconhecem o novo modelo de placa

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 16:33
Estacionamento rotativo em Vitória Crédito: Marcelo Prest
Motoristas e motociclistas que utilizam as novas placas no padrão Mercosul reclamam que estão com dificuldades para pagar o estacionamento rotativo nas cidades de Vitória e Vila Velha. Eles alegam que o sistema digital do parquímetro não foi atualizado para receber os dados das novas placas. Nas placas de modelo antigo, a combinação era feita com três letras e quatro números. As novas placas contam com quatro letras e três números.
Motoristas com novas placas Mercosul relatam problemas em rotativos
Um dos motoristas a enfrentar esse problema foi o fisioterapeuta Vitor Gaspar. Ele fez a alteração da placa do modelo antigo para o novo recentemente, mas não conseguiu retirar o tíquete de estacionamento em parquímetros da Praia do Canto, em Vitória. Vitor Gaspar é ouvinte da Rádio CBN Vitória e sugeriu que a dificuldade dos motoristas fosse abordado em uma reportagem.
O fisioterapeuta diz que tem estacionado o carro cadastrando a numeração da placa antiga para conseguir o tíquete do parquímetro.
"Eu fiz isso, mas sei que se for levar a fiscalização ao pé da letra, eu não estou adequado. A empresa que presta o serviço deveria ter adequado (o sistema) antes da liberação da placa para os veículos", disse o fisioterapeuta.
REPOSTAS DAS PREFEITURAS
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória (Setran) informa que o sistema de parquímetros está recebendo alterações para se adequar às novas placas. A Setran estima que todo o sistema estará pronto em 30 dias. Para o caso de motoristas que não têm a numeração de uma placa antiga para cadastrar, a secretaria afirmou que avalia com a empresa responsável pelo parquímetro uma solução para o problema.
A prefeitura de Vila Velha informou que o sistema rotativo já está se adaptando para a nova parametrização das placas, ainda sem prazo definido. Os usuários são orientados pela equipe do sistema a informar o número da placa antiga para a retirada do ticket de estacionamento.
O secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, orienta para que os motoristas que não têm número da placa antiga procurem funcionários da empresa responsável pelo parquímetro quando estacionarem, para informar o número da placa recentemente adquirida. Isso acontece para os veículos recentemente emplacados pela primeira vez.
"Quem emplaca agora vai ter que ter uma pouco mais de paciência, até que o sistema seja atualizado. Vai ter que procurar um funcionário do rotativo para recolher o seu estacionamento rotativo", disse o representante da prefeitura da Vila Velha.
As cidades de Serra e Cariacica informaram que já atualizam os sistemas do estacionamento rotativo para receber o cadastro das novas placas.

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