Motorista resgata bicho-preguiça em estrada de Linhares

Motorista resgata bicho preguiça em Linhares Crédito: José Miguel Pereira Júnior

Ubirajara Barcellos pegou o bicho-preguiça com cuidado e o tirou da pista. Um motorista resgatou um bicho-preguiça na estrada que dá acesso a Pontal do Ipiranga, em Linhares . Com medo de o animal ser atropelado,pegou o bicho-preguiça com cuidado e o tirou da pista.

Um motociclista que passava pelo local registrou o momento por meio de vídeo que mostra Ubirajara pegando o animal, que fica calmo o tempo todo enquanto é carregado.

No momento em que pegou o animal, Ubirajara diz ter pensado na filha dele que iria amar conhecer o bicho-preguiça.

“Minha ação já foi descer do carro e pegar ela, para por na outra margem da pista” disse Ubirajara ao Gazeta Online.

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