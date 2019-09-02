Motorista resgata bicho-preguiça em estrada de Linhares

Um motorista resgatou um bicho-preguiça na estrada que dá acesso a Pontal do Ipiranga, em Linhares. Com medo de o animal ser atropelado, Ubirajara Barcellos pegou o bicho-preguiça com cuidado e o tirou da pista.
Um motociclista que passava pelo local registrou o momento por meio de vídeo que mostra Ubirajara pegando o animal, que fica calmo o tempo todo enquanto é carregado.
No momento em que pegou o animal, Ubirajara diz ter pensado na filha dele que iria amar conhecer o bicho-preguiça.
“Minha ação já foi descer do carro e pegar ela, para por na outra margem da pista” disse Ubirajara ao Gazeta Online.
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