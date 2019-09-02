Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Momento fofura

Motorista resgata bicho-preguiça em estrada de Linhares

Para proteger o animal, um motorista tirou o bicho da pista. Veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2019 às 06:37

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 06:37

Motorista resgata bicho preguiça em Linhares Crédito: José Miguel Pereira Júnior
Um motorista resgatou um bicho-preguiça na estrada que dá acesso a Pontal do Ipiranga, em Linhares. Com medo de o animal ser atropelado, Ubirajara Barcellos pegou o bicho-preguiça com cuidado e o tirou da pista.
Um motociclista que passava pelo local registrou o momento por meio de vídeo que mostra Ubirajara pegando o animal, que fica calmo o tempo todo enquanto é carregado.
No momento em que pegou o animal, Ubirajara diz ter pensado na filha dele que iria amar conhecer o bicho-preguiça.
“Minha ação já foi descer do carro e pegar ela, para por na outra margem da pista” disse Ubirajara ao Gazeta Online. 
VEJA O VÍDEO
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato
Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados