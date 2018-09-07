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Conceição da Barra

Motorista que morreu na BR 101 Norte era dentista em Montanha

Elismara Engelhardt Bitti era dentista e muito conhecida na cidade de Montanha, no Norte do Estado. O município decretou luto oficial nesta quinta (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 22:12

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 22:12

Elismara Engelhardt Bitti morreu nesta quinta-feira (6) após colidir com caminhão na BR 101 Crédito: Reprodução | Facebook
A vítima do acidente que aconteceu nesta quinta-feira (6) na BR 101 foi identificada como Elismara Engelhardt Bitti. Ela era dentista e morreu após colidir conta uma carreta no quilômetro 39 da rodovia, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 13h20 e o carreteiro ficou ileso.
VEJA FOTOS
 
Equipes da Eco101, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. O trânsito chegou a ficar interditado no sentido Vitória e, às 16h25, a via foi totalmente liberada.
Por volta das 16h desta quinta(6), véspera de feriado, a Prefeitura de Montanha, por meio da fanpage no Facebook, decretou luto oficial na cidade. "Considerando o falecimento de ELISMARA ENGENHARDT BITTI, que, em vida, prestou grandes serviços ao Município de Montanha/ES como profissional e cidadã, onde deixou como exemplo modelo de dignidade.
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