Motorista que morreu na BR 101 Norte era dentista em Montanha

Por volta das 16h desta quinta(6), véspera de feriado, a Prefeitura de, por meio da fanpage no Facebook, decretou luto oficial na cidade. "Considerando o falecimento de ELISMARA ENGENHARDT BITTI, que, em vida, prestou grandes serviços ao Município de Montanha/ES como profissional e cidadã, onde deixou como exemplo modelo de dignidade.