Motorista que causou acidente com morte estava com licenciamento vencido

Neucimar Perez Freire estava conduzindo a caminhonete quando colidiu com um Corsa, na avenida Audifax Barcelos, na Serra, neste domingo (21) Crédito: Bernardo Coutinho

Além de estar embriagado, o motorista Neucimar Perez Freire, 46 anos, que provocou o acidente que resultou na morte de Wileçon Ferreira da Silva, na avenida Audifax Barcelos , em Jacaraípe, na noite desse domingo (21), estava com licenciamento do caminhonete que dirigia vencido desde 2014. Além disso, o Certificado de Segurança Veicular (CSV) também estava vencido desde 2015. Na caminhonete, o homem transportava nove pessoas, sendo seis crianças na carroceria da carro.

De acordo com a Polícia Militar, Neucimar invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com um Corsa, que tinha, além do motorista, quatro passageiros. Wileçon, que dirigia o Corsa, morreu na hora. A esposa e a filha de Wileçon seguem internadas no Hospital Jayme dos Santos Neves.

O motorista da caminhonete foi submetido ao teste de bafômetro que acusou o consumo 0.75 mg/l de álcool. O limite para crime de embriaguez é 0,34 mg/l.

Na manhã desta segunda-feira (22), Neucimar Peres Freire foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, onde vai passar por uma audiência de custódia. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, homicido culposo - quando não há intenção de matar -, e embriaguez ao volante.