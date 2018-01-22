Motorista que causou acidente com morte estava com licenciamento vencido

Além de estar embriagado, o motorista Neucimar Perez Freire, 46 anos, que provocou o acidente que resultou na morte de Wileçon Ferreira da Silva, na avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe, na noite desse domingo (21), estava com licenciamento do caminhonete que dirigia vencido desde 2014. Além disso, o Certificado de Segurança Veicular (CSV) também estava vencido desde 2015. Na caminhonete, o homem transportava nove pessoas, sendo seis crianças na carroceria da carro.
De acordo com a Polícia Militar, Neucimar invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com um Corsa, que tinha, além do motorista, quatro passageiros. Wileçon, que dirigia o Corsa, morreu na hora. A esposa e a filha de Wileçon seguem internadas no Hospital Jayme dos Santos Neves.
O motorista da caminhonete foi submetido ao teste de bafômetro que acusou o consumo 0.75 mg/l de álcool. O limite para crime de embriaguez é 0,34 mg/l.
Na manhã desta segunda-feira (22), Neucimar Peres Freire foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, onde vai passar por uma audiência de custódia. Ele foi autuado por lesão corporal culposa, homicido culposo - quando não há intenção de matar -, e embriaguez ao volante.
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