Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Motorista perde controle de veículo e cai dentro de valeta na BR 262
Marechal Floriano

Motorista perde controle de veículo e cai dentro de valeta na BR 262

O homem não se feriu e disse que a chuva fina pode ter causado o acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 10:32

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 10:32

O carro foi parar dentro da valeta Crédito: Fábio Linhares
Um motorista perdeu o controle da direção do carro, rodou na pista e caiu dentro de uma valeta lateral no Km 47 na BR 262 em Marechal Floriano, região Serrana do Estado. O operador de convés Levinks Teixeira seguia para a festa de aniversário do filho em Afonso Cláudio e não teve nenhum arranhão. "É o 'mêsversário' do meu filho, de dois meses", declarou. 
O motorista contou que passou o radar e, logo depois, na curva, acabou perdendo o controle. "Fui ganhando velocidade e não consegui chegar nem a 80 km/h. Na curva estava caindo uma garoazinha. Devo ter passado em cima de óleo ou algo assim e o carro veio parar aqui. Falaram que de vez em quando acontece isso aqui", declarou.  
"LIVRAMENTO"
Levinks acredita que tenha tido um livramento e que algo poderia ter sido pior. "Isso aqui (o carro) é bem material, a gente conserta e continuamos em frente. Importante para mim agora é estar perto do meu filho. Isso aqui foi um livramento", finalizou. 
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados