Motorista perde controle de veículo e cai dentro de valeta na BR 262

O carro foi parar dentro da valeta Crédito: Fábio Linhares

Um motorista perdeu o controle da direção do carro, rodou na pista e caiu dentro de uma valeta lateral no Km 47 na BR 262 em Marechal Floriano, região Serrana do Estado. O operador de convés Levinks Teixeira seguia para a festa de aniversário do filho em Afonso Cláudio e não teve nenhum arranhão. "É o 'mêsversário' do meu filho, de dois meses", declarou.

O motorista contou que passou o radar e, logo depois, na curva, acabou perdendo o controle. "Fui ganhando velocidade e não consegui chegar nem a 80 km/h. Na curva estava caindo uma garoazinha. Devo ter passado em cima de óleo ou algo assim e o carro veio parar aqui. Falaram que de vez em quando acontece isso aqui", declarou.

"LIVRAMENTO"

Levinks acredita que tenha tido um livramento e que algo poderia ter sido pior. "Isso aqui (o carro) é bem material, a gente conserta e continuamos em frente. Importante para mim agora é estar perto do meu filho. Isso aqui foi um livramento", finalizou.