Motorista passa mal e perde controle de caminhão na Fernando Ferrari

Um idoso morreu em um acidente na Avenida Fernando Ferrari, perto da Praça de Goiabeiras, em Vitória, no final da manhã desta segunda-feira (21). O motorista de um caminhão passou mal e bateu em uma caminhonete parada no semáforo. Com a colisão, o veículo atingido atropelou dois pedestres na faixa. Um idoso morreu e uma mulher foi hospitalizada.

(CORREÇÃO: erramos ao informar que o motorista do caminhão morreu no local do acidente. Na verdade, ele foi socorrido pelo Samu e a Secretaria de Saúde não informa o estado clínico dele).

O motorista do caminhão chegou a ser socorrido dentro da cabine. Os socorristas ficaram pelo menos 40 minutos tentando reanimar o caminhoneiro de 38 anos. A Polícia disse que, por causa da convulsão, Márcio provocou o acidente.

Após ser atingida pelo caminhão, a caminhonete passou em cima do aposentado Benvino Lázaro de 81 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Parentes dele ficaram abalados e disseram que o idoso morava perto do local do acidente, no bairro Morada de Camburi, e tinha ido ao banco.

A outra vítima do acidente foi Maria Nazareth, de 58 anos. Ela foi levada para o hospital com escoriações leves.

O motorista da caminhonete, Junior Alves, disse que estava parado no semáforo e pedestres passavam pela faixa. De repente, senti dois impactos muito grandes. O caminhão bateu na minha traseira duas vezes. Na primeira, fui impulsionado para a frente e uma pessoa bateu na lateral. Na segunda, foi ainda mais jogado para frente. Duas pessoas foram atingidas. Vi o motorista em convulsão dentro do carro, contou.