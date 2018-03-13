Motorista morre em grave acidente na BR 101 em Sooretama

Um grave acidente na, em Sooretama, deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta terça-feira (13). Segundo informações da, a colisão ocorreu entre um carro e um caminhão, no quilômetro 120. O motorista do automóvel morreu na hora. O trânsito ficou interditado e funcionou em sistema "Pare e Siga".