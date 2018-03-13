Motorista morre em grave acidente na BR 101 em Sooretama

Um grave acidente na BR 101, em Sooretama, deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta terça-feira (13). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu entre um carro e um caminhão, no quilômetro 120. O motorista do automóvel morreu na hora. O trânsito ficou interditado e funcionou em sistema "Pare e Siga".
O motorista do Renault Kwid foi identificado pelas iniciais S.L.V, tinha 50 anos e morava no município da Serra, na região Metropolitana de Vitória.
A Eco101 informou que o veículo, que seguia sentido Vitória, tentou efetuar uma ultrapassagem e colidiu de frente com o caminhão, que trafegava em sentido oposto, em direção à Bahia.
O motorista do caminhão foi atendido por equipes da PRF no local do acidente. Ele sofreu ferimentos leves.
Por volta das 18h30 as vias foram liberadas.