Motorista morre em grave acidente entre carro e ônibus na Serra

O Transcol da Linha 855 saiu do Terminal de Carapina com destino a Planalto Serrano; 18 passageiros estavam a bordo. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Passageiros informaram que o motorista do carro seguia sentido Carapina e, de repente, invadiu a contramão, quando bateu de frente com o ônibus.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, equipes da viatura de inspeção e o guincho da concessionária, além do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estão no local.
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) e o Corpo de Bombeiros também foram acionados. A ocorrência está em andamento e, por enquanto, sem mais detalhes. O trânsito está muito congestionado na via.
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