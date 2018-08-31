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BR 101

Motorista morre em grave acidente entre carro e ônibus na Serra

Equipes da Eco101, da PRF, do Corpo de Bombeiros e ambulância do Samu foram acionadas para atender a ocorrência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 16:56

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 16:56

A colisão aconteceu na altura do quilômetro 259 da BR 101, no município da Serra Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
Uma pessoa morreu em um grave acidente no início da tarde desta sexta-feira (31). A colisão envolveu um ônibus do Transcol e um carro, um Chevrolet Celta, no quilômetro 259 da BR 101, altura de Campinho, no município da Serra
O Transcol da Linha 855 saiu do Terminal de Carapina com destino a Planalto Serrano; 18 passageiros estavam a bordo. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.  Passageiros informaram que o motorista do carro seguia sentido Carapina e, de repente, invadiu a contramão, quando bateu de frente com o ônibus.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, equipes da viatura de inspeção e o guincho da concessionária, além do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estão no local.
A Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) e o Corpo de Bombeiros também foram acionados. A ocorrência está em andamento e, por enquanto, sem mais detalhes. O trânsito está muito congestionado na via.
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