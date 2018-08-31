Motorista morre em grave acidente entre carro e ônibus na Serra

Uma pessoa morreu em um grave acidente no início da tarde desta sexta-feira (31). A colisão envolveu um ônibus do Transcol e um carro, um Chevrolet Celta, no quilômetro 259 da, altura de Campinho, no município da

O Transcol da Linha 855 saiu do Terminal de Carapina com destino a Planalto Serrano; 18 passageiros estavam a bordo. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Passageiros informaram que o motorista do carro seguia sentido Carapina e, de repente, invadiu a contramão, quando bateu de frente com o ônibus.