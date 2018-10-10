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Motorista morre em acidente na BR 101 em Fundão

O acidente aconteceu por volta das 16h25 desta quarta-feira (10) no sentido Vitória; apesar do ocorrido, não há interdição das pistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 20:32

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 20:32

Acidente na BR 101, em Fundão Crédito: Rodrigo Barbosa
Um motorista de uma carreta que transportava barro morreu após o veículo sair da pista e capotar no quilômetro 225 da BR 101, em Fundão. O acidente aconteceu por volta das 16h25 desta quarta-feira (10), no sentido Vitória. Apesar do ocorrido, não há interdição das pistas.
Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros estão no local para atender a ocorrência, que está em andamento.
> Após acidente, motociclista embriagado e sem carteira é preso em Pancas

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