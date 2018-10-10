Motorista morre em acidente na BR 101 em Fundão

Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros estão no local para atender a ocorrência, que está em andamento.
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