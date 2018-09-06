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BR 101

Motorista morre em acidente na BR 101 em Conceição da Barra

Trecho ficou interditado até às 16h25 para o trabalho da perícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 18:03

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 18:03

O acidente aconteceu próximo ao distrito de Sayonara Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um motorista morreu após colidir contra uma carreta no quilômetro 39 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 13h20 desta quinta-feira (6). O carreteiro ficou ileso.
Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. 
Devido à colisão, o trânsito no local ficou interditado no sentido Vitória e o tráfego seguia por desvio.
Às 16h10, o trecho foi totalmente interditado para o trabalho da perícia e às 16h25 a via foi liberada.
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