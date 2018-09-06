Motorista morre em acidente na BR 101 em Conceição da Barra

Um motorista morreu após colidir contra uma carreta no quilômetro 39 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 13h20 desta quinta-feira (6). O carreteiro ficou ileso.
Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.
Devido à colisão, o trânsito no local ficou interditado no sentido Vitória e o tráfego seguia por desvio.
Às 16h10, o trecho foi totalmente interditado para o trabalho da perícia e às 16h25 a via foi liberada.
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