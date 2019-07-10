Home
>
Grande Vitória
>
Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR 101, em Viana

Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR 101, em Viana

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, o motorista do Fiat Siena morreu no local

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 11:19

 - Atualizado há 6 anos

Acidente aconteceu na altura de Jucu, em Viana Crédito: Reprodução/Google Street View

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro matou uma pessoa no km 310 da BR 101 em Jucu, Viana, na madrugada desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, o motorista do Fiat Siena morreu no local.

Recomendado para você

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

A PRF foi acionada às 1h56. Por causa do acidente, a pista precisou ser interditada. O tráfego só voltou a fluir no sistema pare-siga por volta das 04h35. Somente às 05h20 a pista foi totalmente liberada. Além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, funcionários da Eco101, concessionária que administra a rodovia, trabalharam para a liberação e remoção dos veículos do local.

00:00 /
Dois acidentes registrados na BR 101 entre a noite de terça e a manhã de quarta

FUNDÃO

Acidente deixou uma pessoa em estado grave Crédito: Internauta | Gazeta Online

Na noite desta terça, também na BR 101, uma colisão envolvendo duas carretas e dois carros deixou uma pessoa gravemente ferida no quilômetro 227,3, da BR 101, em Fundão.

De acordo com a Eco101 — empresa que administra a via — a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras três pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está totalmente interditada para a remoção dos veículos.

> Jovem vítima de acidente na BR 101, na Serra, sai de estado gravíssimo

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais