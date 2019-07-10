Jucu

Motorista morre em acidente entre carro e carreta na BR 101, em Viana

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, o motorista do Fiat Siena morreu no local

Publicado em 10 de julho de 2019 às 11:19 - Atualizado há 6 anos

Acidente aconteceu na altura de Jucu, em Viana Crédito: Reprodução/Google Street View

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro matou uma pessoa no km 310 da BR 101 em Jucu, Viana, na madrugada desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a colisão, o motorista do Fiat Siena morreu no local.

A PRF foi acionada às 1h56. Por causa do acidente, a pista precisou ser interditada. O tráfego só voltou a fluir no sistema pare-siga por volta das 04h35. Somente às 05h20 a pista foi totalmente liberada. Além de agentes da Polícia Rodoviária Federal, funcionários da Eco101, concessionária que administra a rodovia, trabalharam para a liberação e remoção dos veículos do local.

Dois acidentes registrados na BR 101 entre a noite de terça e a manhã de quarta

FUNDÃO

Acidente deixou uma pessoa em estado grave Crédito: Internauta | Gazeta Online

Na noite desta terça, também na BR 101, uma colisão envolvendo duas carretas e dois carros deixou uma pessoa gravemente ferida no quilômetro 227,3, da BR 101, em Fundão.

De acordo com a Eco101 — empresa que administra a via — a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Outras três pessoas que se envolveram no acidente saíram ilesas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista está totalmente interditada para a remoção dos veículos.

