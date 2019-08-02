BR 101

Motorista morre em acidente entre caminhões no trevo de Guarapari

De acordo com a Eco101, o motorista de um dos caminhões morreu no local, e o outro ocupante do mesmo veículo não sofreu ferimentos

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 21:01 - Atualizado há 6 anos

Motorista de caminhão morreu no local; acidente aconteceu no trevo em obras em Guarapari, na BR 101 Crédito: Reprodução | Facebook

Uma pessoa morreu em um acidente no quilômetro 335 da BR 101 em Guarapari no início da tarde desta sexta-feira (2). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), o acidente, que envolveu dois caminhões, aconteceu próximo ao trevo do município. Um dos veículos era de responsabilidade da concessionária Eco101.

Questionada pela reportagem do Gazeta Online, a Eco101 se posicionou lamentando pelo acidente, e disse que infelizmente o motorista de um dos caminhões morreu no local, e o outro ocupante do mesmo veículo não sofreu ferimentos.

"O prestador de serviços, que dirigia o caminhão que trabalhava para a concessionária, também não se feriu. A Eco101 ressalta que o trecho está devidamente sinalizado, com placas indicativas e cones. O local está em obras e os motoristas devem reduzir a velocidade no trecho", finalizou em nota.

O condutor de um dos caminhões morreu no local Crédito: Internauta | Gazeta Online

Ainda por volta das 17h40 o trânsito no local fluía no Sistema Pare e Siga, com uma fila de congestionamento de dois quilômetros no sentido sul. O órgão pede que os condutores prestem muita atenção neste trecho específico.

TRECHO ESTÁ EM OBRAS

Nesta quinta-feira (1º), o trânsito foi desviado na região do trevo de Guarapari, município da Grande Vitória, para dar andamento às obras do viaduto e aos serviços de terraplanagem das obras de duplicação da BR 101. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o novo trajeto será mantido até a conclusão da obra, prevista para o fim deste ano.

A alteração, que demandará atenção dos motoristas à sinalização, ocorre em ambos os sentidos do tráfego e os veículos estão sendo desviados para a nova pista.

Trevo de Guarapari sofrerá alterações no trânsito Crédito: Reprodução/Eco 101

De acordo com o gerente de engenharia da empresa, Rodrigo Rodrigues, com as mudanças os usuários deixam de realizar acessos e retornos pelo trevo, sendo que os condutores que vêm de Guarapari com sentido Rio de Janeiro deverão retornar no km 334,6. Enquanto os que saem da região de Buenos Aires com destino a Vitória devem utilizar o acesso no km 335. O retorno para Vitória será realizado na via de acesso a Guarapari, em frente à rodoviária.

Segundo informações da concessionária,as mudanças no tráfego são necessárias para dar continuidade às obras no trecho, que, no momento,visam à conclusão da cravação de estacas pré-moldadas e execução dos blocos de fundação do viaduto.Após concluído, o viaduto permitirá o acesso à entrada da cidade de Guarapari e à região de Buenos Aires, de forma segura.

VIADUTOS

Além deste, nesta quarta a concessionária liberou o viaduto em Viana, na altura do bairro Universal, no km 302 da BR 101. Outros quatro viadutos estão em construção no trecho entre Viana e Guarapari. As obras fazem parte do cronograma de ampliação e duplicação da rodovia.

DUPLICAÇÃO

As obras de ampliação da rodovia entre Viana e Guarapari tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019. Com 30 quilômetros de extensão e investimentos de R$ 115 milhões, a duplicação ocorre a partir do trevo com a BR 262, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Todo o trecho contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta