Motorista morre após bater carro em árvore na BR 101, em Iconha

Uma pessoa morreu em um acidente na, em Iconha, na noite deste sábado (08). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo VW Gol perdeu o controle na pista e colidiu contra uma árvore. A batida aconteceu por volta das 19h25 no km 374 da rodovia, próximo a área de eventos Ascames.