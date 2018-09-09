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Acidente

Motorista morre após bater carro em árvore na BR 101, em Iconha

Batida aconteceu por voltas das 19h25 no km 374 da rodovia, próximo a área de eventos Ascames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 23:23

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 23:23

BR 101 em Iconha Crédito: Reprodução/Google
Uma pessoa morreu em um acidente na BR 101, em Iconha, na noite deste sábado (08). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo VW Gol perdeu o controle na pista e colidiu contra uma árvore. A batida aconteceu por volta das 19h25 no km 374 da rodovia, próximo a área de eventos Ascames. 
Além de PRF, a Eco 101, concessionária que administra a BR 101, foi chamada para atendimento no local. De acordo com a concessionária, três pessoas que estavam no veículo fiaram feridas  e encaminhadas ao Hospital Santa Casa, de Cachoeiro de Itapemirim.
Para atendimento as vítimas, uma pista, no sentido Rio de Janeiro, chegou a ficar interditada. O trânsito foi completamente liberado por volta das 19h52.

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