Motorista morre após bater carro em árvore na BR 101, em Iconha

Uma pessoa morreu em um acidente na BR 101, em Iconha, na noite deste sábado (08). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo VW Gol perdeu o controle na pista e colidiu contra uma árvore. A batida aconteceu por volta das 19h25 no km 374 da rodovia, próximo a área de eventos Ascames.
Além de PRF, a Eco 101, concessionária que administra a BR 101, foi chamada para atendimento no local. De acordo com a concessionária, três pessoas que estavam no veículo fiaram feridas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa, de Cachoeiro de Itapemirim.
Para atendimento as vítimas, uma pista, no sentido Rio de Janeiro, chegou a ficar interditada. O trânsito foi completamente liberado por volta das 19h52.