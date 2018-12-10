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ES-010

Motorista morre após bater carro contra poste em Nova Almeida

O acidente aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (10). O Samu e o Corpo de Bombeiros chegaram a atender a ocorrência, mas o homem morreu no local

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 15:00
Homem morre após perder o controle do carro e colidir em um poste de energia, na Rodovia ES-010, em Nova Almeida, na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um homem morreu após bater de carro em um poste de energia em uma curva conhecida como Mar Bela, na Rodovia ES-010, próximo à entrada de Nova Almeida, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10) e o motorista morreu no local.
Segundo a PM, o homem estava em um veículo modelo Fiat Fiorino, no sentido Jacaraípe - Nova Almeida, quando perdeu o controle do carro, que invadiu a contramão e bateu em um poste de energia.
O motorista ficou preso às ferragens e uma ambulância do Samu, além do Corpo de Bombeiros, foram acionados para o resgate, mas o homem morreu no local.

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