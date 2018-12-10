Motorista morre após bater carro contra poste em Nova Almeida

Um homem morreu após bater de carro em um poste de energia em uma curva conhecida como Mar Bela, na Rodovia ES-010, próximo à entrada de Nova Almeida, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10) e o motorista morreu no local.
Segundo a PM, o homem estava em um veículo modelo Fiat Fiorino, no sentido Jacaraípe - Nova Almeida, quando perdeu o controle do carro, que invadiu a contramão e bateu em um poste de energia.
O motorista ficou preso às ferragens e uma ambulância do Samu, além do Corpo de Bombeiros, foram acionados para o resgate, mas o homem morreu no local.