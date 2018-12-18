Motorista fica preso às ferragens após colisão na Serra

Carro colidiu em poste na Serra Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta

Um motorista de 45 anos ficou preso às ferragens após o veículo em que estava colidir contra um poste, na noite desta segunda-feira (17), na Avenida Norte Sul, na Serra.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto foi tão forte, que a porta do motorista ficou destruída e a equipe demorou cerca de 30 minutos para retirar a vítima de dentro do veículo.

Uma ambulância do Samu esteve no local. O homem foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde.