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Acidente

Motorista fica preso às ferragens após colisão na Serra

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (17), na Avenida Norte Sul; não há informações sobre o estado de saúde da vítima

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 01:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 01:40
Carro colidiu em poste na Serra Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta
Um motorista de 45 anos ficou preso às ferragens após o veículo em que estava colidir contra um poste, na noite desta segunda-feira (17), na Avenida Norte Sul, na Serra.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o impacto foi tão forte, que a porta do motorista ficou destruída e a equipe demorou cerca de 30 minutos para retirar a vítima de dentro do veículo.
Uma ambulância do Samu esteve no local. O homem foi encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde. 
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