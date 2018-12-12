Motorista fica ferido em acidente na BR 101 na Serra

Um motorista ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos - carreta bitrem, carro e um caminhão de transporte de botija de gás de cozinha - no quilômetro 278 da BR 101, na Serra. A colisão aconteceu por volta das 13h30 desta quarta-feira (12), próximo ao condomínio Alphaville. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Dr. Jayme Santos Neves, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido à colisão, o sentido Norte da rodovia - quem segue para Cariacica - esteve interditado até às 15h para atendimento da ocorrência.
VEJA VÍDEO