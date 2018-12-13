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Acidente

Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 259 em Colatina

Veículo transportava rochas ornamentais; após o tombamento, uma pedra se desprendeu da carreta, caiu na pista e ocasionou danos ao pavimento do asfalto, abrindo uma cratera na rodovia

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 18:11
Danos causados no quilômetro 44,5 da BR 259, próximo à Colatina, devido ao tombamento de uma carreta. Crédito: Internauta | Gazeta Online
O motorista de uma carreta que transportava rochas ornamentais ficou ferido após o veículo tombar no quilômetro 44,5 da BR 259, próximo à Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 21h desta quarta-feira (13).
A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital do município, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela.
> Trem-bala colide com locomotiva e deixa nove mortos na Turquia
Após o tombamento, uma pedra se desprendeu da carreta, caiu na pista e ocasionou danos ao pavimento do asfalto, abrindo uma cratera na rodovia.
Danos causados no quilômetro 44,5 da BR 259, próximo à Colatina, devido ao tombamento de uma carreta. Crédito: Internauta | Gazeta Online
Devido ao risco que apresenta aos motoristas que trafegam pela região, uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esteve no local para sinalizar a via, fazer a retirada do veículo e da rocha e realizar os reparos no trecho.
Por volta das 16h30 desta quinta-feira (13), o órgão informou que a recuperação do pavimento estava sendo executada, mas a probabilidade era de que os serviços fossem concluídos na sexta-feira (14) com a capeamento asfáltico. O trânsito operou em sistema pare e siga e fluiu com retenções. Na noite desta quinta-feira (13), o DNIT informou que os serviços na região foram concluídos.
Trecho que foi reparado na noite desta quinta Crédito: Divulgação / DNIT

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