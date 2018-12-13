Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 259 em Colatina

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital do município, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela.

Após o tombamento, uma pedra se desprendeu da carreta, caiu na pista e ocasionou danos ao pavimento do asfalto, abrindo uma cratera na rodovia.

Por volta das 16h30 desta quinta-feira (13), o órgão informou que a recuperação do pavimento estava sendo executada, mas a probabilidade era de que os serviços fossem concluídos na sexta-feira (14) com a capeamento asfáltico. O trânsito operou em sistema pare e siga e fluiu com retenções. Na noite desta quinta-feira (13), o DNIT informou que os serviços na região foram concluídos.