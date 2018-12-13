Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 259 em Colatina

O motorista de uma carreta que transportava rochas ornamentais ficou ferido após o veículo tombar no quilômetro 44,5 da BR 259, próximo à Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 21h desta quarta-feira (13).
A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital do município, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela.
Após o tombamento, uma pedra se desprendeu da carreta, caiu na pista e ocasionou danos ao pavimento do asfalto, abrindo uma cratera na rodovia.
Devido ao risco que apresenta aos motoristas que trafegam pela região, uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esteve no local para sinalizar a via, fazer a retirada do veículo e da rocha e realizar os reparos no trecho.
Por volta das 16h30 desta quinta-feira (13), o órgão informou que a recuperação do pavimento estava sendo executada, mas a probabilidade era de que os serviços fossem concluídos na sexta-feira (14) com a capeamento asfáltico. O trânsito operou em sistema pare e siga e fluiu com retenções. Na noite desta quinta-feira (13), o DNIT informou que os serviços na região foram concluídos.