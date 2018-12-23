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Operação Rodovida

Motorista embriagado é detido na BR 101 em Itapemirim

A abordagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), que condizou o homem para a Polícia Civil do município

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 15:43
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF
Um motorista foi detido com forte odor etílico, olhos vermelhos e visivelmente embriagado neste domingo (23) no quilômetro 44 da BR 101, em Itapemirim. As informações são da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES).
De acordo com o órgão, o homem, de 38 anos, foi convidado a realizar o teste do bafômetro, que apresentou como resultado 0,83mg/L. Ele informou aos agentes que ingeriu cinco garrafas de cerveja em um bar do município e que seguia para Cachoeiro de Itapemirim.
> Vídeo mostra exato momento de explosão no Centro de Domingos Martins
O motorista foi conduzido à Polícia Civil de Itapemirim. Na mesma fiscalização, a PRF-ES informou que outros dois condutores foram flagrados sob efeito de álcool.

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