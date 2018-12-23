Motorista embriagado é detido na BR 101 em Itapemirim

Um motorista foi detido com forte odor etílico, olhos vermelhos e visivelmente embriagado neste domingo (23) no quilômetro 44 da BR 101, em Itapemirim. As informações são da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES).
De acordo com o órgão, o homem, de 38 anos, foi convidado a realizar o teste do bafômetro, que apresentou como resultado 0,83mg/L. Ele informou aos agentes que ingeriu cinco garrafas de cerveja em um bar do município e que seguia para Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista foi conduzido à Polícia Civil de Itapemirim. Na mesma fiscalização, a PRF-ES informou que outros dois condutores foram flagrados sob efeito de álcool.