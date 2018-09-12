Motorista deixa cadeira de rodas de criança com deficiência para trás

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Um cadeirante deve ser indenizado pela empresa de transporte coletivo Expresso Santa Paula após o motorista arrancar com o veículo e deixar a cadeira de rodas e a irmã, de três anos, para trás no ponto de ônibus. Pela falta de serviço de embarque de cadeirantes no veículo, a mãe teve que entrar com o filho no colo.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a mãe do menino estava em um ponto de ônibus, com os dois filhos, quando deu sinal para o ônibus parar. Ela relatou que entrou com o filho no colo, quando o motorista saiu com o veículo e deixou a cadeira de rodas e a filha para trás.

Os passageiros reclamaram com o motorista, que freou bruscamente, e retornou ao local de embarque. Nesse momento, o condutor teria insultado o menino e a mãe com xingamentos. Com traumas devido ao ocorrido, a mulher afirmou que o filho não quer sair de casa mais.

Em defesa, a empresa rodoviária disse que ''o serviço oferecido não é insuficiente para a locomoção, tendo o suporte necessário para qualquer cidadão''. A empresa ainda afirmou que as portas do ônibus foram abertas assim que a mulher gritou e que não havia risco à criança já que ela estava acompanhada de outra pessoa no ponto.