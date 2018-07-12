Motorista de carro que explodiu em posto é identificado pela polícia

Carro a gás que explodiu enquanto era abastecido em posto de gasolina de Vila Velha Crédito: Kaique Dias

NOTA DA REDAÇÃO: a reportagem foi originalmente publicada com o nome do motorista indicado pela Polícia Civil. No fim do dia, a própria Polícia Civil reconheceu o engano nas informações divulgadas, que foram prontamente retiradas para preservar o motorista.

A polícia identificou o motorista do Escort que explodiu em um posto de combustíveis , na terça-feira (10), em Cobilândia, Vila Velha. De acordo com o delegado Marcelo Nolasco, da 2ª Delegacia Regional do município, testemunhas ouvidas disseram que é um morador, de 24 anos, de Bela Aurora, em Cariacica.

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O motorista do carro é considerado foragido pela polícia . Segundo o delegado, ele cometeu dois delitos e pode pegar até 11 anos de prisão.

"O dono desse carro fugiu do local do crime após cometer dois delitos. Um de uma lei específica que proíbe a pessoa de usar gás em veículo sem ser devidamente licenciado, que é uma pena de 1 a 5 anos. E um, outro crime do Código Penal, que é causar explosão, colocando pessoas e patrimônio em risco, que é uma pena de três a seis anos. Essa pessoa está foragida neste momento", afirmou em entrevista na manhã desta quarta-feira (11), ao Gazeta Online, no posto em Cobilândia.

VÍDEO DA EXPLOSÃO

Um vídeo (veja abaixo) mostra o momento exato em que um carro com botijas de gás improvisadas explode em um posto de combustíveis, na noite desta terça-feira (11), em Vila Velha. No mesmo instante, parte do teto do local cai em cima do veículo.

Pelas imagens, é possível ver um frentista abastecendo o carro, um homem em pé na lateral do Escort e mais dois homens perto do automóvel. Na explosão, dois frentistas ficaram feridos, um foi atendido no posto e outro encaminhado ao hospital, mas já recebeu alta. O motorista do carro fugiu. A reportagem não tem informações sobre o estado de saúde da quarta pessoa que aparece na filmagem.

40 MIL VEÍCULOS NO ES ESTÃO COM KIT GÁS IRREGULAR

No Espírito Santo, 40 mil veículos convertidos para gás natural veicular (GNV) estão com o kit gás irregular. Isso corresponde a 65% da frota de carros a gás, apontam dados da Associação Nacional dos Organismos de Inspeção (Angis).