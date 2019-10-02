Home
Motorista de aplicativo salva gata na Terceira Ponte

Animal estava rente à mureta próximo ao vão central e foi resgatada pelo motorista Renato Ramos na manhã desta quarta-feira (02) por volta das 9 horas

Imagem de perfil de Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 17:47

 - Atualizado há 6 anos

O motorista de aplicativo Renato Campos foi o herói dessa gatinha ao salvá-la na Terceira Ponte Crédito: Arquivo Pessoal

Era para ser mais uma das dezenas de corridas diárias que o motorista de aplicativo Renato Pereira Ramos faria, mas esta foi diferente. Quando levava uma passageira para Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (02), ele se deparou com uma gata rente à mureta que divide as pistas na Terceira Ponte. Como estava em serviço, ele não teve como parar, mas a imagem da felina correndo o risco de ser atropelada não saiu da cabeça.

Ao deixar a cliente no destino, em Vila Velha, Renato não pensou duas vezes: voltou à Terceira Ponte para resgatar a gatinha.

"Era por volta das 9 horas da manhã e vi que ela estava no cantinho, toda encolhida e muito assustada. Quis parar na hora, mas estava com uma passageira. Aquilo me deixou aflito só de pensar no que poderia acontecer com ela. Quando deixei a cliente em Vila Velha, retornei para a Terceira Ponte, fiz o contorno no pedágio e torci para que a gatinha ainda estivesse lá.  Quando a avistei, parei o carro, liguei o pisca-alerta e a resgatei. Ela estava no mesmo lugar, perto do vão central, miando e com as patinhas queimadas por conta do asfalto quente", detalhou Renato, que entre avistar a felina e voltar para salvá-la levou cerca de 15 minutos.

VEJA O RESGATE DA GATINHA

BANHO DE PET

Após o resgate, Renato, que mora no bairro Cocal, em Vila Velha, colocou o animal no carro e seguiu com ela para casa, onde a "sobrevivente", ainda sem nome, recebeu atenção e carinho especial.

"Fiquei com muita dó dela e me perguntei como alguém pode fazer isso com um bichinho (abandono). Além de estar muito assustada, a gatinha tinha um machucadinho na boca. Levamos ela a um pet shop para que fosse tratada. Deram um banho especial nela, voltou toda limpinha e até com uma gravatinha", detalhou o motorista acreditando que o animal tenha sido deixado propositalmente no local.

LAR DOCE LAR

A chegada repentina do bichinho na casa do motorista de aplicativo foi motivo de festa. "Minhas filhas ficaram eufóricas quando a viram. Queriam ficar com ela a todo custo, até eu mesmo tive essa vontade, pois me apeguei muito. Mas seria muito complicado, pois já temos um porquinho da Índia (preá) e também passarinhos", salientou Roberto.

Dizem que gato tem sete vidas, mas não há como provar se o ditado popular é verídico. Mas para essa gatinha, em especial, uma nova vida começou ao ser resgatada.

"Muitas pessoas já me procuraram para adotá-la e me parabenizaram pelo gesto. Minha vontade era ficar com ela, mas como não será possível, decidi doá-la para um pedreiro que trabalha aqui ao lado de casa, pois ele quer muito presentear a esposa", concluiu.

