Serra

Motorista de aplicativo é assaltado ao trocar pneu de carro

Um dos bandidos levou o carro e fugiu. Já o outro foi baleado com dois tiros nas nádegas e um no braço por uma pessoa que passava pelo local
Redação de A Gazeta

20 out 2018 às 18:36

Bandido baleado após assalto a motorista de Uber Crédito: Reprodução
Um motorista de aplicativo de 22 anos foi assaltado enquanto trocava o pneu do carro, um Chevrolet Onix preto. O crime ocorreu na Avenida Bico Torto, em Porto Canoa, na Serra, por volta das 23 horas desta sexta-feira (19).
Segundo a polícia, dois bandidos chegaram numa moto e anunciaram o assalto. Um deles levou o carro e fugiu. Já o outro foi baleado com dois tiros nas nádegas e um no braço por uma pessoa que passava pelo local de moto e reagiu ao assalto.
O motorista de aplicativo passa bem e não soube informar quem teria efetuado os disparos. Ele registrou ocorrência na Delegacia Regional da Serra. O carro foi recuperado durante a madrugada deste sábado (20).
A moto usada pelos bandidos ficou com marcas de tiro. Ela é roubada e foi apreendida pela polícia.
O assaltante foi encaminhado para o Hospital Estadual Jayme Santos, na Serra. Ele está sendo escoltado pela polícia. O outro bandido ainda não foi preso. 

