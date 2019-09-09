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Embriaguez

Motorista de aplicativo causa acidente e filha fica ferida na Serra

O condutor, que estava com sinais de embriaguez, segundo a PM, perdeu o controle da direção e bateu em um poste
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

09 set 2019 às 01:25

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 01:25

Acidente em Jacaraípe, na Serra, deixa criança ferida Crédito: Foto do leitor
Um motorista de aplicativo, de 32 anos, causou um acidente na madrugada deste domingo (8), na Rodovia ES 010, próximo ao bairro Chácara Parreiral, na Serra. O veículo, um Toyota Etios branco, bateu contra um poste, por volta das 5 horas, na estrada sentido Jacaraípe - Vitória, próximo a um hipermercado.
Uma criança de 9 anos, filha do motorista, estava de carona e se feriu no acidente. Ela foi levada para o Hospital Jaime dos Santos Neves, onde foi submetida a uma cirurgia após sofrer um trauma abdominal.
Pai e filha tinham saído de uma festa no bairro São Diogo, na Serra, e seguiam para casa, no bairro El Dourado, quando o veículo em que estavam foi fechado por outro carro. O motorista de aplicativo perdeu o controle da direção e bateu no poste.
De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa de trânsito, qualificada pelo resultado grave, ao conduzir veículo sob influência de álcool. Ele teve a carteira de habilitação apreendida pela polícia e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) nesta segunda-feira (9).
A embriaguez foi atestada pelos policiais militares mediante lavratura do auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, uma vez que o condutor do veículo não teria conseguido fazer o sopro adequado no momento do teste do etilômetro.
 

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