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Serra

Motorista bêbado invade a contramão, bate em carro e mata uma pessoa

Caminhonete que ele dirigia estava com 10 pessoas, sendo seis crianças na carroceria. O veículo bateu de frente Com um Corsa, matando o motorista na hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 01:57

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 01:57

Acidente aconteceu na Avenida Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Leitor
Um motorista alcoolizado causou um acidente que resultou em uma morte de um outro condutor na noite deste domingo (21), por volta de 21 horas, na avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe, na Serra. Neucimar Perez Freire foi autuado por embriaguez ao volante, uma vez que o teste de bafômetro acusou 0.75 mg/l de álcool. O limite para crime de embriaguez é 0,34 mg/l.
Segundo a Polícia Militar, Neucimar dirigia uma caminhonete S10 com mais nove pessoas no veículo, sendo que seis crianças estavam em cima da carroceria. O motorista invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem, batendo de frente com um Corsa, que tinha quatro pessoas, ainda de acordo com a PM.
O condutor do Chevrolet Corsa, Willeçon Ferreira da Silva, ficou preso às ferragens e morreu no local. Os bombeiros precisaram ser acionados para retirar o corpo do motorista. 
IRMÃO DA VÍTIMA 
Segundo Paulo Ferreira da Silva, irmão do motorista morto na batida, a família tem um lava jato no bairro Tubarão, na Serra. Willeçon trabalhou o dia todo no local e voltava para casa. Ele morava em Costa Dourada, também no município.
Willeçon Ferreira da Silva morreu no local da batida Crédito: Reprodução/Eduardo Dias
Paulo informou que, ao todo, cinco pessoas estavam no veículo de passeio. O irmão dele, a esposa, a filha, o enteado, de 10 anos, que está internado no Hospital Infantil, em Bento Ferreira, além de um funcionário do lava jato. Este último foi atendido e liberado.
TESTEMUNHA
O marido da motorista de um outro carro, o técnico em elétrica Gabriel de Souza, de 25 anos, conta que foram ultrapassados pela S10 antes do acidente acontecer. A condutora teve ferimentos leves.
Ele já vinha em alta velocidade. Demos uma reduzida, ele começou a cortar. Fomos para o acostamento, exatamente com medo de acontecer o pior. Ele tinha espaço para voltar, mas continuou e colidiu com o rapaz do Corsa de frente, relata.
Segundo Gabriel, o carro dele ainda foi atingido na frente e a porta do motorista não estava mais abrindo. Assista ao vídeo abaixo: 
As outras vítimas que estavam no Corsa foram socorridas, assim como os passageiros da S10. O motorista que causou o acidente foi preso e também foi socorrido sob escolta de policiais. 
Veja as fotos do acidente:
Os adultos foram socorridos para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, e as crianças foram levadas para o Hospital Infantil, em Vitória, segundo a PM. Não foi informado o estado de saúde das vítimas.

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