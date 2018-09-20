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Motorista bate carro em poste de semáforo na Reta da Penha

Segundo testemunhas, o motorista saiu do local deixou o carro para trás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 09:35

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 09:35

Um motorista derrubou um poste de semáforo e deixou o carro para trás na Reta da Penha, em Vitória, em frente à sede da Petrobras. Segundo um vigilante que trabalha perto do local, após a batida, o motorista saiu correndo do carro. O acidente ocorreu por volta das quatro horas da madrugada desta quinta-feira (20).
Segundo testemunhas, o motorista dirigia um Hyundai Elantra no sentido Serra, quando passou direto na curva em frente à Petrobras, e acabou entrando na contramão, em uma faixa de retorno da via. Com isso, o poste do semáforo foi atingido e foi parar no chão junto ao sinal, todo amassado. 
O carro ficou com a frente destruída, principalmente no local do impacto com o poste. A Guarda Municipal não soube informar o paradeiro do motorista e nem quando o veículo seria retirado da pista. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também acompanha a ocorrência, que segue em andamento.
Com informações de Caíque Verli 

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