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BR 262

Motorista bate carro contra poste e deixa bairro de Cariacica sem luz

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o poste caiu após um Volkswagen Voyage, de cor vermelha, colidir com ele, por volta de 4h50

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 12:04
O motorista de um Volkswagen Voyage bateu contra um poste, que caiu e deixou os moradores de Jardim América, em Cariacica, sem energia nas casas na manhã desta sexta-feira (3).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 4h50. O poste fica localizado em frente a um posto de gasolina na BR 262, sentido Vitória.
O gerente do posto, Jerônimo Mota, 54, contou que os funcionários disseram que um veículo desgovernado aquaplanou na pista e bateu no poste, ocasionando a queda da energia. A Escelsa veio, fez o trabalho e disse que estava tudo certo e que iria regularizar, mas até agora nada. São 3h30 com o posto fechado, disse.
Jerônimo contou que o movimento mais intenso no estabelecimento é a partir de 5h, pois, devido ao trânsito no horário, muitas pessoas aproveitam para abastecer um fazer um lanche. É prejuízo na certa. E agora, quem é que vai cobrir isso?, questionou.
Maria de Lourdes Sales, 60, é moradora do bairro e contou que também ficou sem energia em casa, mas já voltou. "Eu acordei e o bairro estava todo escuro. Por volta de 7h15 já havia voltado". 
A PRF não soube informar sobre o paradeiro do motorista, mas disse que não houve registro de feridos.
EDP
A EDP informou que, devido à colisão, o poste foi danificado e quatro clientes no entorno do local do acidente estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido. Equipes técnicas estão trabalhando na substituição do poste e na normalização do sistema.
Com informações de Kaique Dias

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