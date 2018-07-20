Motociclista sofre acidente após ter pescoço cortado por pipa na BR 101

Acidente causa lentidão no quilômetro 271 da BR 101, próximo viaduto de Carapina, na Serra Crédito: Ouvinte | CBN Vitória

Uma motociclista sofreu um acidente por volta das 15h40 após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa enquanto trafegava pelo quilômetro 271 da BR 101, próximo ao viaduto de Carapina, na Serra, na tarde desta sexta-feira (20).

O Samu foi acionado para prestar socorro e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

Houve uma pequena retenção no trânsito no local. Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, o trânsito permanece livre na região.



