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Colisão contra poste

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Vítima teve o corpo partido ao meio. O acidente se deu na altura do km 282, às 14h40 deste sábado (09)

Publicado em 09 de Março de 2019 às 19:32

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 mar 2019 às 19:32
Edilson Papini morreu em acidente de moto neste sábado (9) Crédito: Reprodução internet
O motociclista Edilson Papini morreu neste sábado (9), na Rodovia do Contorno (BR-101), na altura do km 282, em Cariacica. Segundo a Eco 101, por volta das 14h40, o condutor colidiu contra um poste e veio a óbito no local. 
> Motociclista morre ao bater em caminhão em Rio Bananal
No momento do acidente, foram acionadas as polícias (PRF e Civil), ambulância, guincho e viatura de inspeção. O tráfego na região ficou interditado em ambos os sentidos. Por volta das 16h15, as pistas foram liberadas.
> Mulher morre em acidente de moto na Rodovia do Sol, em Guarapari
Nas redes sociais, amigos de Edson Papini, que é de Belo Horizinte (MG) lamentam a morte dele. "Simplesmente arrasado. Um grande, grande irmão se vai. A dor se torna mais forte por não poder dar um abraço na Junia Papini. Não sei nem o que falar. Meu Deus... uma pessoa maravilhosa, do bem", disse Lucas Miranda.
"Grande amigo e irmão motociclista, uma perca irreparável, só Deus p dá a ele muita luz e conforto p Júnia e família", escreveu Pedro Rubens. 
"Estou arrasado, um grande amigo, excelente companheiro, minha gratidão amigo, lhe devo muito. Valeu camarada!!!!", escreveu Hugo Cesar.  
Acidente na Rodovia do Contorno deixa vítima fatal Crédito: Reprodução / Internauta

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