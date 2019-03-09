Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Edilson Papini morreu em acidente de moto neste sábado (9) Crédito: Reprodução internet

Cariacica. Segundo a Eco 101, por volta das 14h40, o condutor colidiu contra um poste e veio a óbito no local. O motociclista Edilson Papini morreu neste sábado (9), na Rodovia do Contorno (BR-101), na altura do km 282, em. Segundo a Eco 101, por volta das 14h40, o condutor colidiu contra um poste e veio a óbito no local.

No momento do acidente, foram acionadas as polícias (PRF e Civil), ambulância, guincho e viatura de inspeção. O tráfego na região ficou interditado em ambos os sentidos. Por volta das 16h15, as pistas foram liberadas.

Nas redes sociais, amigos de Edson Papini, que é de Belo Horizinte (MG) lamentam a morte dele. "Simplesmente arrasado. Um grande, grande irmão se vai. A dor se torna mais forte por não poder dar um abraço na Junia Papini. Não sei nem o que falar. Meu Deus... uma pessoa maravilhosa, do bem", disse Lucas Miranda.

"Grande amigo e irmão motociclista, uma perca irreparável, só Deus p dá a ele muita luz e conforto p Júnia e família", escreveu Pedro Rubens.

"Estou arrasado, um grande amigo, excelente companheiro, minha gratidão amigo, lhe devo muito. Valeu camarada!!!!", escreveu Hugo Cesar.