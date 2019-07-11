Praia de Capuba

Motociclista morre em acidente na ES-010, na Serra

A colisão envolveu a motocicleta e dois carros

Publicado em 11 de julho de 2019 às 11:12 - Atualizado há 6 anos

ES-010, Praia de Capuba Crédito: Google Street View

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (11) em uma colisão envolvendo outros dois veículos na Rodovia ES-010, sentido Nova Almeida, no bairro Costabella, próximo da Praia de Capuba, na Serra.

Segundo a Polícia Militar, os condutores dos carros foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Ainda de acordo a Polícia Militar, os condutores dos veículos envolvidos no acidente foram encaminhados para a Delegacia Regional. A vítima não teve o nome divulgado.

