Home
>
Grande Vitória
>
Motociclista morre em acidente na ES-010, na Serra

Motociclista morre em acidente na ES-010, na Serra

A colisão envolveu a motocicleta e dois carros

Gazeta Online

Publicado em 11 de julho de 2019 às 11:12

 - Atualizado há 6 anos

ES-010, Praia de Capuba Crédito: Google Street View

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (11) em uma colisão envolvendo outros dois veículos na Rodovia ES-010, sentido Nova Almeida, no bairro Costabella, próximo da Praia de Capuba, na Serra.

Recomendado para você

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, os condutores dos carros foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Ainda de acordo a Polícia Militar, os condutores dos veículos envolvidos no acidente foram encaminhados para a Delegacia Regional. A vítima não teve o nome divulgado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais