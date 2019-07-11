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Praia de Capuba

Motociclista morre em acidente na ES-010, na Serra

A colisão envolveu a motocicleta e dois carros

Publicado em 

11 jul 2019 às 11:12

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 11:12

ES-010, Praia de Capuba Crédito: Google Street View
Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (11) em uma colisão envolvendo outros dois veículos na Rodovia ES-010, sentido Nova Almeida, no bairro Costabella, próximo da Praia de Capuba, na Serra.
Segundo a Polícia Militar, os condutores dos carros foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.
Ainda de acordo a Polícia Militar, os condutores dos veículos envolvidos no acidente foram encaminhados para a Delegacia Regional. A vítima não teve o nome divulgado.

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