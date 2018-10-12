Motociclista morre em acidente em Colatina

Ciclomotor e automóvel colidiram em estrada de Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 24 anos morreu em um acidente entre uma moto e um carro, na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Barbados, em Colatina, região Noroeste do Estado. Elenilson de Jesus Santos pilotava a moto e morreu no local do acidente. A colisão aconteceu na estrada que liga Barbados a Maria Ortiz.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima seguia com uma moto de cor amarela pela estrada quando colidiu de frente com o Volkswagen Gol de cor branca em uma curva. Uma ambulância esteve no local e os socorristas tentaram fazer o procedimento de ressuscitação por cerca de uma hora e meia. Porém, Elenilson não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado.