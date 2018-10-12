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Barbados

Motociclista morre em acidente em Colatina

Segundo testemunhas, o piloto da moto colidiu de frente contra um carro em uma curva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2018 às 19:22

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 19:22

Ciclomotor e automóvel colidiram em estrada de Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 24 anos morreu em um acidente entre uma moto e um carro, na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Barbados, em Colatina, região Noroeste do Estado. Elenilson de Jesus Santos pilotava a moto e morreu no local do acidente. A colisão aconteceu na estrada que liga Barbados a Maria Ortiz.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima seguia com uma moto de cor amarela pela estrada quando colidiu de frente com o Volkswagen Gol de cor branca em uma curva. Uma ambulância esteve no local e os socorristas tentaram fazer o procedimento de ressuscitação por cerca de uma hora e meia. Porém, Elenilson não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina e já foi liberado.
Os policiais realizaram teste de bafômetro na condutora e foi constatado que ela não havia ingerido bebida alcoólica. Ela e a carona não se feriram, de acordo com a PM.

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