Motociclista morre em acidente com ciclista em Vitória

O acidente ocorreu próximo ao Horto de Maruípe

Gazeta Online

Publicado em 15 de julho de 2019 às 10:56

 - Atualizado há 6 anos

Avenida Maruípe Crédito: Google Street View

Um motociclista morreu após se chocar com um ciclista que passava pela Avenida Maruípe, em Vitória, próximo ao Horto. O acidente aconteceu por volta de 4h da madrugada desta segunda-feira (15).

> Samu já atendeu quase 2 mil acidentes com moto no ES em 2019

De acordo com a Polícia Militar, o Samu prestou socorro à carona do motociclista, que estava na garupa da moto, e ao ciclista. O motociclista, que não teve a identificação revelada, morreu no local do acidente. 

