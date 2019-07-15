Maruípe

Motociclista morre em acidente com ciclista em Vitória

O acidente ocorreu próximo ao Horto de Maruípe

Publicado em 15 de julho de 2019 às 10:56 - Atualizado há 6 anos

Avenida Maruípe Crédito: Google Street View

Um motociclista morreu após se chocar com um ciclista que passava pela Avenida Maruípe, em Vitória, próximo ao Horto. O acidente aconteceu por volta de 4h da madrugada desta segunda-feira (15).

De acordo com a Polícia Militar, o Samu prestou socorro à carona do motociclista, que estava na garupa da moto, e ao ciclista. O motociclista, que não teve a identificação revelada, morreu no local do acidente.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta