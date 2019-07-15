Motociclista morre em acidente com ciclista em Vitória

Publicado em 15 de julho de 2019 às 10:56
- Atualizado há 6 anos
Um motociclista morreu após se chocar com um ciclista que passava pela Avenida Maruípe, em Vitória, próximo ao Horto. O acidente aconteceu por volta de 4h da madrugada desta segunda-feira (15).
De acordo com a Polícia Militar, o Samu prestou socorro à carona do motociclista, que estava na garupa da moto, e ao ciclista. O motociclista, que não teve a identificação revelada, morreu no local do acidente.
