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Motociclista morre após colidir com carro em Praia de Carapebus

A vítima teria invadido a contramão e colidido com o veículo na Avenida Vitória, Praia de Carapebus, na Serra. A motorista do carro teve ferimentos leves
Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

20 set 2019 às 06:57

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 06:57

Um motociclista morreu em um acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Praia de Carapebus, na Serra. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o motociclista teria invadido a contramão e colidido com o veículo na Avenida Vitória. 
A motorista do carro teve ferimentos leves. A perícia da Polícia Civil já esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Após o acidente, o trânsito ficou lento no local, mas já foi normalizado. Pela manhã, a Guarda Municipal informou que a avenida ficou parcialmente interditada e o trânsito funcionou no sistema de "Pare e Siga".
 

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