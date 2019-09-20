Motociclista morre após colidir com carro em Praia de Carapebus

Um motociclista morreu em um acidente com um carro na manhã desta sexta-feira (20), no bairro, na. De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o motociclista teria invadido a contramão e colidido com o veículo na Avenida Vitória.

A motorista do carro teve ferimentos leves. A perícia da Polícia Civil já esteve no local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Após o acidente, o trânsito ficou lento no local, mas já foi normalizado. Pela manhã, a Guarda Municipal informou que a avenida ficou parcialmente interditada e o trânsito funcionou no sistema de "Pare e Siga".