Motociclista morre após colidir com caminhão guincho em Vitória

Um motociclista morreu após uma colisão com um caminhão guincho na manhã desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu por volta de 7h30, na Vila Rubim, em Vitória, no sentido Cariacica.
De acordo com a
(PM), o motociclista morreu no local e a pessoa que estava no carona foi socorrida pelo
(Samu) e encaminhada para um hospital de Vitória.
Ainda de acordo com a PM, o condutor do caminhão guincho realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos sobre o acidente.