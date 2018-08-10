  Motociclista morre após colidir com caminhão guincho em Vitória
Vila Rubim

Motociclista morre após colidir com caminhão guincho em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista morreu no local e a pessoa que estava no carona foi socorrida pelo Samu

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 13:27
Motociclista morreu após uma colisão com um caminhão guincho, na Vila Rubim, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (10) Crédito: Google Street View
Um motociclista morreu após uma colisão com um caminhão guincho na manhã desta sexta-feira (10). O acidente aconteceu por volta de 7h30, na Vila Rubim, em Vitória, no sentido Cariacica. 
De acordo com a
Polícia Militar
(PM), o motociclista morreu no local e a pessoa que estava no carona foi socorrida pelo
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu) e encaminhada para um hospital de Vitória.
Ainda de acordo com a PM, o condutor do caminhão guincho realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos sobre o acidente.
 

