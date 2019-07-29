Home
Motociclista morre após bater contra muro em Guarapari

Motociclista morre após bater contra muro em Guarapari

Segundo a Polícia Militar, o motociclista, 32 anos, morreu no local e a carona, 25 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória

Gazeta Online

Publicado em 29 de julho de 2019 às 14:34

 - Atualizado há 6 anos

Motociclista morre após colidir com muro em Guarapari Crédito: Internauta

Um homem morreu após bater a moto que pilotava contra um muro na Avenida Governador dos Santos Neves, em Muquiçaba, Guarapari, na madrugada desta segunda-feira (29).

Segundo a Polícia Militar, o motociclista, 32 anos, morreu no local e a carona, 25 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. As identidades das vítimas e o estado de saúde da carona ferida não foram divulgados

