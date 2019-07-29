Motociclista morre após bater contra muro em Guarapari

Publicado em 29 de julho de 2019 às 14:34
- Atualizado há 6 anos
Um homem morreu após bater a moto que pilotava contra um muro na Avenida Governador dos Santos Neves, em Muquiçaba, Guarapari, na madrugada desta segunda-feira (29).
Segundo a Polícia Militar, o motociclista, 32 anos, morreu no local e a carona, 25 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital São Lucas, em Vitória. As identidades das vítimas e o estado de saúde da carona ferida não foram divulgados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o