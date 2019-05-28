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Vitória

Motociclista fica ferido em acidente com carro na Fernando Ferrari

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o Corpo de Bombeiros já chegou no local

Publicado em 

28 mai 2019 às 12:36

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 12:36

Cruzamento da Avenida Fernando Ferrari, onde ocorreu o acidente Crédito: Reprodução/Google Stree tView
Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na Avenida Fernando Ferrari, em frente a uma loja de colchões, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta terça-feira (28).
A vitima, um motociclista, está no chão esperando o socorro do Corpo de Bombeiros. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o Corpo de Bombeiros já chegou no local.
Trânsito
Por causa do acidente, uma faixa e meia da via, no sentido Serra, está interditada devido ao socorro à vítima. O trânsito está congestionado até a Reta da Penha.

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