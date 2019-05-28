Motociclista fica ferido em acidente com carro na Fernando Ferrari

Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na Avenida Fernando Ferrari, em frente a uma loja de colchões, em Jardim da Penha, Vitória, na manhã desta terça-feira (28).
A vitima, um motociclista, está no chão esperando o socorro do Corpo de Bombeiros. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o Corpo de Bombeiros já chegou no local.
Trânsito
Por causa do acidente, uma faixa e meia da via, no sentido Serra, está interditada devido ao socorro à vítima. O trânsito está congestionado até a Reta da Penha.