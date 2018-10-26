Motociclista fica ferido após colisão em via de acesso à 3ª Ponte

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um veículo de passeio, na Avenida Carioca, um dos principais acessos à Terceira Ponte, em Vila Velha, no início da manhã desta sexta-feira (26). De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, a colisão aconteceu por volta de 6h50 no sentido Vitória.
O motociclista foi atendido pelo Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) e já foi liberado. A Guarda Municipal de Vila Velha também informou que foi ao local e deu suporte até o socorro chegar. Os veículos já foram retirados da via.
Apesar do acidente, o trânsito fluindo com lentidão não é devido à colisão, pois a pista já foi liberada. O tráfego costuma ser lento neste horário por conta do grande fluxo de veículos.