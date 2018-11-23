Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio na manhã desta sexta-feira (23). O acidente aconteceu por volta de 7h, na Avenida Dante Michelini, próximo ao cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no sentido Centro.
Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) está no local prestando socorro ao motociclista. Não há informações sobre o estado de saúde ou a identificação dele.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a faixa da esquerda está interditada para o atendimento a vítima. O trânsito segue lento, já com reflexos na Avenida Norte Sul.