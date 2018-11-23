Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Dante Michelini

Motociclista fica ferido após colisão em avenida de Vitória

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) está no local prestando socorro a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 10:49

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 10:49

A colisão aconteceu por volta de 7h da manhã desta sexta-feira (23), na Avenida Dante Michelini, próximo ao cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no sentido Centro Crédito: Google Street View
Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo de passeio na manhã desta sexta-feira (23). O acidente aconteceu por volta de 7h, na Avenida Dante Michelini, próximo ao cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória, no sentido Centro.
Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) está no local prestando socorro ao motociclista. Não há informações sobre o estado de saúde ou a identificação dele.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a faixa da esquerda está interditada para o atendimento a vítima. O trânsito segue lento, já com reflexos na Avenida Norte Sul.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados