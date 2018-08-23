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Avenida Beira-Mar

Motociclista fica ferido após colisão com utilitário em Vitória

Um Hyundai Tucson estava saindo de um estacionamento da Câmara Municipal dos Vereadores de Vitória, quando bateu no motociclista, que caiu na pista

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 17:33
Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um Hyundai Tucson, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, por volta de 12h09, no início da tarde desta quinta-feira (23).
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, a Tucson estava saindo de um estacionamento da Câmara Municipal dos Vereadores de Vitória, quando bateu no motociclista, que ficou caído na pista. A moto ficou amassada.
No momento do acidente, apenas uma faixa, no sentido Centro de Vitória estava fluindo. O Serviço Médico de Atendimento de Urgência (Samu) socorreu a vítima. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também estiveram no local. O trânsito foi liberado por volta de 12h50.
 

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