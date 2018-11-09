Motociclista fica ferido após colidir contra micro-ônibus em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital São Lucas, em Vitória, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
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Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 20:57
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