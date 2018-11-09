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Acidente

Motociclista fica ferido após colidir contra micro-ônibus em Cariacica

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital São Lucas, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 20:57

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 20:57

Motociclista fia ferido em acidente no bairro Porto de Santana, na Serra. Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
Um motociclista ficou ferido após colidir contra um micro-ônibus do sistema Transcol na praça principal do bairro Porto de Santa, em Cariacica, por volta das 15h desta sexta-feira (09).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital São Lucas, em Vitória, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
> Engavetamento interdita trecho da BR 101 na Serra

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