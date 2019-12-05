Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Motociclista fica ferido após colidir com carro na BR 101, na Serra
Acidente

Motociclista fica ferido após colidir com carro na BR 101, na Serra

A vítima, que não teve estado de saúde divulgado, foi encaminhada ao hospital. Por conta da colisão, uma faixa na pista permanece interditada. O motorista do carro não se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 14:09

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 14:09

 BR 101, onde ocorreu o acidente Crédito: Reprodução/Google Earth
Um acidente envolvendo uma moto e uma carro na BR 101, em Campinho da Serra, na Serra, deixou um motociclista ferido na manhã desta quinta-feira (05). A vítima, que não teve estado de saúde divulgado, foi encaminhada ao hospital. Por conta da colisão, uma faixa  na pista permanece interditada. O motorista do carro não se feriu. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, foi registrada uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto no km 260, em Serra, no sentido Sul da rodovia. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu por volta de 10h30.
"A rodovia está com interdição da faixa 2, no sentido Sul, com desvio para faixa 1. O sentido Norte segue sem alterações. Para atendimento, foram acionados recursos da Concessionária (viatura de inspeção, ambulância e guincho), além da Policia Rodoviária Federal (PRF) e Samu. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves", disse a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados