Motociclista fica ferido após colidir com carro na BR 101, na Serra

Um acidente envolvendo uma moto e uma carro na BR 101, em Campinho da Serra, na Serra, deixou um motociclista ferido na manhã desta quinta-feira (05). A vítima, que não teve estado de saúde divulgado, foi encaminhada ao hospital. Por conta da colisão, uma faixa na pista permanece interditada. O motorista do carro não se feriu.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, foi registrada uma colisão entre um veículo de passeio e uma moto no km 260, em Serra, no sentido Sul da rodovia. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu por volta de 10h30.
"A rodovia está com interdição da faixa 2, no sentido Sul, com desvio para faixa 1. O sentido Norte segue sem alterações. Para atendimento, foram acionados recursos da Concessionária (viatura de inspeção, ambulância e guincho), além da Policia Rodoviária Federal (PRF) e Samu. O motociclista foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves", disse a nota.