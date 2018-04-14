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Rodovia Darly Santos

Motociclista fica ferido após colidir com caminhão em Vila Velha

O acidente aconteceu por volta de 12h30 e uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha está a caminho para atender a ocorrência

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 15:41
O acidente aconteceu na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Rafaela Dutra | Internauta
Um motociclista ficou ferido após colidir com um caminhão que carregava dois contêineres na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, em frente à empresa de alimentos Tangará. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (14), por volta de 12h30.
Segundo testemunhas que passavam pelo local, apesar da moto ter ido parar embaixo do caminhão, o condutor da motocicleta passa bem e sofreu apenas escoriações no joelho. O Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizam o atendimento. 
De acordo com a Guarda Municipal, uma faixa foi interditada, sentido Coqueiral de Itaparica, causando lentidão no trânsito. 

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