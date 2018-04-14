Motociclista fica ferido após colidir com caminhão em Vila Velha

Um motociclista ficou ferido após colidir com um caminhão que carregava dois contêineres na Rodovia Darly Santos, em, em frente à empresa de alimentos Tangará. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado (14), por volta de 12h30.

Segundo testemunhas que passavam pelo local, apesar da moto ter ido parar embaixo do caminhão, o condutor da motocicleta passa bem e sofreu apenas escoriações no joelho. O Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizam o atendimento.