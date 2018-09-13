Motociclista é atingido por carro em frente ao Quartel da PM

Um motociclista foi atingido por um veículo de passeio em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, na Avenida Maruípe, em São Cristovão, Vitória, na manhã desta quinta-feira (13).
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motociclista ficou ferido e foi socorrido por uma equipe de Corpo de Bombeiros. Uma equipe da Guarda Municipal de Vitória também foi ao local. Não há informações sobre a identidade ou estado de saúde do ferido.
No momento do acidente, houve congestionamento na região.