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Acidente

Motociclista é atingido por carro em frente ao Quartel da PM

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima já foi socorrida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 11:52

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 11:52

Acidente aconteceu em frente ao Quarte da PM Crédito: Reprodução/Google Street View
Um motociclista foi atingido por um veículo de passeio em frente ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, na Avenida Maruípe, em São Cristovão, Vitória, na manhã desta quinta-feira (13).
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o motociclista ficou ferido e foi socorrido por uma equipe de Corpo de Bombeiros. Uma equipe da Guarda Municipal de Vitória também foi ao local. Não há informações sobre a identidade ou estado de saúde do ferido.
No momento do acidente, houve congestionamento na região. 
 

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