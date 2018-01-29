Motociclista atropela pedestre e foge em Guarapari Crédito: Internauta | Gazeta Online

Um motociclista atropelou um pedestre no Centro de Guarapari e fugiu, na tarde deste domingo (28). De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu logo após a descida da ponte do Centro, conhecida como 'Ponte do Tigrão'.

Com o impacto, a moto ficou destruída e foi abandonada pelo piloto no local. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida com ferimentos graves por uma equipe do Samu.

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que, até as 18 horas, o motociclista não havia sido encontrado.

"Queremos sinalização, quebra-mola para eles serem obrigados a reduzir a velocidade. Alguns carros e motos passando voando naquela descida da ponte", disse uma moradora que preferiu não ter o nome divulgado.

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