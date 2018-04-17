Motociclista atropela duas pessoas na BR 101, na Serra

Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira

Dois pedestres foram atropelados por uma moto, próximo ao viaduto de Carapina, no quilômetro 270 da BR 101, na Serra, na manhã desta terça-feira (17). O acidente aconteceu por volta de 8h30, no sentido Vitória.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, duas ambulâncias da própria concessionária foram envidadas ao local para prestar atendimento médico. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também na Serra.

No momento do ocorrido, uma faixa no sentido Sul precisou ser interditada. A Eco 101 ainda informou que no local há faixa de pedestre há cerca de 200 metros e sinalização semafórica. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.