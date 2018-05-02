Mortes em Colatina: familiares de motorista são velados em Vila Velha

Três vítimas do grave acidente na ES 080, em Colatina, nesta terça-feira (1°), são veladas na Igreja Batista de Ataíde, em Vila Velha, nesta quarta-feira (2). São elas: Maria Marçal dos Anjos, 91 anos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos, 52 anos, respectivamente, avó, pai e mãe do motorista do Celta, Diacy Fernando Caetano, que sobreviveu ao acidente.

A esposa do motorista, Bruna de Oliveira Souza, 22 anos, foi enterrada nesta manhã, de acordo com familiares de Diacy, que não souberam informar o cemitério. Os outros três corpos serão enterrados por volta das 15h no Cemitério Municipal de Santa Inês, em Vila Velha.

Um soldador, 36 anos, que é primo de Diacy, disse à reportagem do Gazeta Online, sem querer se identificar, que a família voltava de São Gabriel da Palha. Segundo o primo, eles foram passar o feriado no município, porque o motorista foi visitar a madrinha dele.

O homem afirmou, ainda, que já entrou em contato com Diacy. De acordo com o soldador, ele continua internado em um hospital de Colatina e falou que tinha uma neblina muito forte na estrada no momento da batida.

A expectativa dos familiares é que o motorista venha para Vila Velha transferido para passar por uma cirurgia. O primo não tem muitos detalhes sobre o estado de saúde dele, mas disse que conversou na terça com o familiar e que, aparentemente, estava bem e já sabia da morte da família.

Com informações de Mayra Bandeira

MOTORISTA PERDE TODA A FAMÍLIA

Acidente em Colatina deixa ao menos 5 mortos Crédito: WhatsApp | Gazeta Online

Diacy Fernandes Caetano, 27 anos, que dirigia o Celta envolvido em grave acidente em Colatina , perdeu, de uma só vez, a esposa (Bruna de Oliveira), a mãe (Edir Caetano dos Anjos), o pai (Juracy Fernandes Mendes) e a avó (Maria Marçal dos Anjos). A família morreu ainda no local do acidente, na ES 080, por volta das 5h40 desta terça-feira (1º).

Segundo boletim da Polícia Militar, Diacy não tem Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi socorrido com vida e levado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é estável.

A PM informou que foram tomadas as devidas medidas administrativas para apurar a conduta de Diacy de dirigir sem possuir a CNH e do proprietário do veículo  sogro de Diacy  por suspeita de entregar o carro a quem não é habilitado para direção.

Bruna de Oliveira Souza, Marcelo Pereira Ramos, Juracy Fernandes Mendes e Edir Caetano dos Anjos abraçando Maria Marçal dos Anjos - Vítimas que morreram em acidente na ES 080 em Colatina Crédito: Facebook | Reprodução

O ACIDENTE

Segundo a Polícia Militar, apesar de ainda não ter sido traçada a dinâmica do acidente, a batida foi frontal em um trecho da rodovia que não permite ultrapassagem.