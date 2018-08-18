Morte na BR 101: pedestre morre atropelado por carreta

Um idoso, de 74 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR 101, em Ibiraçu, na manhã deste sábado (18).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 9h30, no km 213 da rodovia quando o motorista da carreta parou na faixa de pedestres para que algumas pessoas pudessem atravessar.
Nesse momento, Arnaldo Tonon teria vindo pela lateral da carreta após a passagem dos outros pedestres para também tentar atravessar, mas acabou sendo atropelado. O condutor informou à PRF que não conseguiu avistar o idoso e ao tentar acelerar o veículo para continuar a viagem, acabou causando o acidente.
Bem próximo ao local onde o idoso foi atropelado, há uma câmera de videomonitoramento. Equipes da ECO 101, concessionária que administra a rodovia, e uma viatura da PRF estiveram no local.
O trânsito no trecho ficou interditado por quase quatro horas e só foi liberado no início da tarde, por volta de 13h20. O acidente gerou um congestionamento de 4 km no sentido Sul e 5 km sentido Norte.
ENTERRO
O enterro de Arnaldo será neste domingo (19), às 10 horas, no Cemitério de Ibiraçu.