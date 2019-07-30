Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Morte de bebê em Vila Velha: 'Não imaginava sair do hospital sem ele'
Em Vila Velha

Morte de bebê em Vila Velha: 'Não imaginava sair do hospital sem ele'

Mayara da Silva entrou em trabalho de parto do último domingo, mas procedimento só foi realizado na madrugada desta terça-feira. Para a família, houve negligência do hospital. O bebê foi retirado já sem vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2019 às 17:11

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 17:11

Com 38 semanas de gestação, Mayara Rogério da Silva, 24 anos, já estava com todas as roupinhas prontas à espera de Bernardo. Ela planejava um parto normal, mas por causa de um sangramento na manhã do último domingo (28), correu às pressas para o Hospital de Cobilândia, em Vila Velha.
O menino seria o segundo filho da dona de casa, mas nasceu morto na madrugada desta terça-feira. A família acusa o hospital de negligência e diz que a demora para realizar o parto fez com que faltasse oxigênio para o bebê. 
O que aconteceu no domingo quando você deu entrada no hospital?
Eu acordei sangrando muito e meus pais me levaram para o hospital. Chegando lá eu fui examinada por uma equipe de plantão e a médica disse que provavelmente era um deslocamento de placenta, que ia ter que fazer cesária. Ela marcou a cesária para 17h no domingo, mas pouco depois veio me dizer que tinha cancelado a cesária porque precisava fazer um ultrassom antes. Aí ela marcou o ultrassom para o dia seguinte. 
Como foi na manhã de segunda-feira quando você acordou?
Meu filho ainda estava vivo. Eu ouvi o coração dele, senti ele mexer. Mas na hora que a gente foi fazer o ultrassom, por volta das 11 horas, já não tinha mais sinais. Foi quando os médicos descobriram que ele estava morto. 
Eles te avisaram que o bebê estava morto?
Sim. Eles disseram que infelizmente ele tinha morrido. A médica não me deu muitas explicações e só disse que meu pré-natal estava atrasado, como se tivesse colocando a culpa em cima de mim. Aí ela disse que eles iam ter que induzir o parto para tirar o bebê e que isso seria feito durante a madrugada. 
Como é para uma mãe receber essa notícia?
Eu entrei em desespero. Eu já estava com tudo pronto, tinha levado as roupinhas do Bernardo para o hospital, eu não imaginava que iria sair de lá sem ele. 
Como foi o processo de parto induzido?
Às 18h eles me deram os remédios para induzir o parto e a partir daí eu comecei a sentir as dores. O parto aconteceu durante a madrugada e foi uma dor que eu não sei explicar. Tanto física quanto emocional. Eu pensei que eu fosse morrer, que não ia aguentar, mas a equipe médica segurou a minha mão e me ajudou. A pior hora foi quando meu filho nasceu, todo formado, gordinho, mas morto. Ele era perfeito.
Qual foi a reação dos médicos quando viram seu filho?
Eles ficaram revoltados. Meu filho era perfeito, pesava mais de três quilos, não tinha nenhum problema. Na hora a médica disse que aquilo tinha sido uma negligência. Havia um coágulo na placenta e meu filho provavelmente morreu por falta de oxigênio, porque passou da hora de nascer.
Como você reagiu ao saber de uma possível negligência?
Eu fiquei revoltada. A médica poderia ter feito cesárea no dia que eu cheguei lá, ela viu minha situação, eu estava sangrando. 
O que você pensa em fazer agora?
Eu quero esclarecer o que aconteceu e se houve negligência médica que as pessoas sejam punidas.  O meu filho não vai voltar, mas terão outras crianças e mães que vão passar por este hospital. Eu preciso pensar nelas também. 
MORTE SERÁ APURADA
Por solicitação do diretor geral do Hospital Municipal de Cobilândia, Clio Venturim, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha (Semsa) determinou a abertura de uma auditoria técnica para apuração de todo o processo de atendimento que culminou com o caso do recém-nascido natimorto naquele complexo de saúde.
"A Semsa já expediu ofício à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para que disponibilize um profissional auditor de seu quadro funcional para também integrar a equipe de auditoria municipal instaurada para esta finalidade", concluiu, por meio de nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados